Dit verkeersbord kom je het vaakst tegen in Horst aan de Maas

Opnieuw slaan koperdie­ven toe op Deurnes zonnepark, beveili­ging wordt nu echt aangepakt

DEURNE - Koperdieven hebben het gemunt op zonneparken, dat is pijnlijk duidelijk in Deurne. In mei maakten ze al 100 kilometer aan kabel buit op De Vlaas en vorige week was het er opnieuw raak. Een betere beveiliging van de panelen is op komst.