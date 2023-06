Donderdag veel regen en mogelijk wateroverlast in zuidoosten: code geel voor drie provincies

Promotie­held DSV was paar uur voor finale nog in Grieken­land: ‘Gelukkig zat alles mee op het vliegveld’

DSV is volgend seizoen voor het eerst in de clubhistorie derdeklasser. Gistermiddag won de formatie uit Sint-Anthonis de nacompetitiefinale van FC ODA uit Weert: 2-1. Door twee treffers van vakantieganger Pieter Vloet werd de promotiedroom in Venlo werkelijkheid.