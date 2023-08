De bal rolt binnenkort weer in Vreekwijk, maar waar blijven de spelers van eigen bodem?

DEURNE - Als het tegenzit alleen in oefenpotjes, maar binnenkort rolt eindelijk weer de bal in Vreekwijk. Racing Boys had vorig jaar geen enkel team, nu is een nieuwe ploeg op komst. Wel met spelers van buiten ’t Vreek, waar de verbondenheid groot is.