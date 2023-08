Anna Cee­len-le­zing over rol kerk bij heksenver­vol­gin­gen

ASTEN - Waren de gruwelijke heksenvervolgingen de schuld van de katholieke kerk of juist niet? Die vraag staat centraal in de Anna Ceelen-lezing van dit jaar. De lezing wordt op vrijdag 8 september om 20.00 uur gehouden in gemeenschapshuis 't Kwartier aan de Kerkstraat 10 in Asten.