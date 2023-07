Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Horst aan de Maas vandaag

Kubb een campings­port? Niet voor iedereen

NUENEN - Houten blokken als verdedigingslinie, stokken om de kubbs omver te werpen en een koning in het midden van het veld die moet worden veroverd. Dat is Kubb. De Open Brabantse Kubb Kampioenschappen werden zaterdag voor de achtste keer in Nuenen gehouden.