Helder weer in Horst aan de Maas vandaag

Johan Vlemmix wil McDonald’s-beeld Michael Jackson hebben: ‘Mooi voor mijn Sterren­wacht in Hoeven’

BEST/HOEVEN – Het ligt al enkele jaren in een loods in Nuenen, nadat het weg moest bij de McDonald’s in Best. Nu wil Johan Vlemmix het enorme beeld van Michael Jackson hebben voor bij de Sterrenwacht in Hoeven, die hij eind 2022 kocht. ,,Daar kan iedereen het zien.”