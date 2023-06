Helder weer in Horst aan de Maas vandaag

Op de Rochusro­ton­de in Boxmeer komen 16 nieuwe appartemen­ten, in histori­sche stijl

Appartementen, gebouwd in historische stijl. Daar komen er 16 van aan de Rochusrotonde in Boxmeer. De overeenkomst die de bouw mogelijk maakt is dinsdag ondertekend door wethouder Bouke de Bruin van de gemeente Land van Cuijk en een vertegenwoordiger van JOP Projectontwikkeling BV.