In Horst aan de Maas helder met enkele wolkenvelden vanochtend

ELE Rally dijt uit richting Asten/Lierop en Veghel: ‘Competitie zorgt altijd voor vooruit­gang’

De klassementsproeven Asten en Lierop (20 km) zijn terug in de ELE Rally, die op 2 en 3 juni voor de 58ste keer gereden wordt. Nieuw is ook het serviceterrein in Veghel (De Knokert) en een hergroepering aldaar aan Noordkade. Verdwenen is wel de e-Cup. Dat roept de vraag op of een rally nog wel van deze tijd is. Als het aan de VVV ligt ‘zeker wel.’