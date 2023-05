Kans op lichte regen en bewolking in Horst aan de Maas vanochtend

VAN DE LEZER ‘Hoe wordt Eindhoven ook sociaal de top van de wereld?’

Eindhoven is technologisch en economisch top van de wereld. De stad worstelt er al tijden mee iedereen te laten mee profiteren van de welvaart van de stad. In de aanbieding bij deze: 6 ‘slagen’ die we met elkaar (moeten) maken om als stad ook sociaal top van de wereld te worden.