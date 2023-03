Limburgse gemeenten naar hoogste Belgische rechter om groei vliegveld Luik

,,Behalve economische leefbaarheid van de luchthaven en de luchtvaartmaatschappijen is er geen onderbouwing gegeven voor het toestaan van deze hinder”, aldus wethouder John Aarts (VVD) van Maastricht in een brief aan de gemeenteraad woensdag.

In Zuid-Limburg regent het al jaren klachten over vliegtuiglawaai door toestellen vanaf en naar Luik. Met name in en rond Eijsden klagen inwoners steen en been. Zonder succes.