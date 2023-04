Ongeluk vrachtwagen in Horst: traumahelikopter gealarmeerd

VAN DE LEZER Hoezo geen verschil tussen stad en platteland? In Gemert staan we al 20 jaar in de wacht

In de Randstad draaien ze hun hand niet om voor ingrijpende projecten om de bereikbaarheid te verbeteren. Zo niet in deze regio, stelt Martin Jacobs. In zijn woonplaats Gemert-Bakel wordt al twintig jaar gewacht op een oplossing voor grote verkeersknelpunten.