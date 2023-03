Oud-burgemeester Venlo Jan Schrijen verkenner voor coalitie in Limburg

Schrijen was na zijn burgemeesterschap in Venlo ook burgemeester van Valkenburg aan de Geul. Sinds 2021 is Schrijen waarnemend burgemeester van Landgraaf. Verder was hij tussen 2005 en 2011 dijkgraaf van het Waterschap Roer en Overmaas en in de jaren negentig lid van het college van Gedeputeerde Staten van Limburg. ,,Met Jan Schrijen hebben wij een verkenner met ruime ervaring in het openbaar bestuur waar wij het volste vertrouwen in hebben”, aldus de lijsttrekker van BBB Limburg Annetje Schoolmeesters.