Speurkat, alcoholverbod voor liften en onderzoekers in dinonest: Nederland grapt weer volop op 1 april

Servaas­brug Maastricht in hoogstand om hoogwater Maas: ‘Stroming wordt sterker’

De Sint Servaasbrug in Maastricht is vrijdagmiddag in de zogeheten hoogstand geplaatst. Dat was volgens Rijkswaterstaat nodig in verband met de sterke stroming van het water in de Maas. De brug blijft hoog staan op vrijdagavond en zaterdagochtend vroeg, maar kan mogelijk ook de komende dagen hoog blijven staan. Op die manier wil Rijkswaterstaat risico’s voor het passerende scheepvaartverkeer wegnemen.