Tweehonderd ‘paardenmensen’ zien op tegen heropenen vliegbasis de Peel: ‘Als er een gaat, gaat de rest ook’

Geen actie nodig tegen schreeuwen­de papegaaien in Mill: ‘De regels zijn streng genoeg’

De speciale geluidsnormen die de gemeente Land van Cuijk oplegde aan een vogelkweker in Mill, zijn streng genoeg. De buurvrouw van het bedrijf, die veel overlast ervoer van de schreeuwende papegaaien, had gevraagd om steviger ‘maatwerkvoorschriften’. De rechtbank in Den Bosch wees haar verzoek af.