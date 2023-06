Vandaag lichte bewolking in Horst aan de Maas

update Vermiste man in goede gezondheid aangetrof­fen in Overloon

Een man die vermist werd en voor wie een uitgebreide zoektocht werd opgezet bij Overloon, is in goede gezondheid aangetroffen. De vermiste man is terecht!, laat de politie weten. ‘Een alerte fietsster zag de man zondagmorgen lopen en belde de politie. De man is aangetroffen in Overloon en wordt gecheckt door de ambulance.'