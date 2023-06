Vanmiddag en vanavond zo goed als helder weer in Horst aan de Maas

‘Me sokke sakke so’: een Groesbeeks Vierdaagse­lied met de Nijmeegse ‘s’

Er komt concurrentie voor de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls en miljardair Marcel Boekhoorn. De Groesbeekse feestband Alles heeft óók een Vierdaagselied gemaakt. Me sokke sakke so is een oorwurm én is nu al te beluisteren: ,,We willen best met Bruls het podium op.”