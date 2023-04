Welke overledene verdient een mooi eerbetoon? Laat het ons weten

Plots was hij dood: de man met wie Patricia zeventien jaar de sterren van de hemel danste én de liefde deelde

Patricia van Deutekom (38) is een stoere danseres. Ze houdt van rauw en ongepolijst, niet van sierlijk. Haar stijl paste precies bij die van danser en choreograaf Jens van Daele. Ze smolten samen op het podium en daar buiten. Maar ineens was hij dood. Over dat - en ander -verlies is er nu La Despedida.