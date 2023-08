Madelon (62) hielp Steven Spielberg met zijn ‘Joodse’ film en was ‘helemaal niet klaar’ voor de dood

oproepje Welke overledene verdient een mooi eerbetoon? Laat het ons weten

Een bijzondere vriend die plots uit het leven gerukt is. Je overleden favoriete oma, die je enorm mist. Een gestorven geliefde aan wie je nog elke dag denkt. Een warme collega die er niet meer is. Voor onze nieuwe rubriek ‘In herinnering’ zijn we op zoek naar bijzondere, ontroerende of juist grappige verhalen over overleden familieleden, liefdes, collega's of huisdieren. Welke herinnering wil jij kwijt?