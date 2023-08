Madelon begreep dat je geen muren moest bouwen, maar deuren moest openen

In herinnering Henk Deys zei op zijn sterfdag: ‘Ik heb alles gedaan wat ik wilde’

Wie in Rhenen woont, kent Henk Deys (1932 – 2023). Misschien niet persoonlijk, maar in elk geval van naam. Er is bijna geen Rhenense boekenkast te vinden zonder een boek van hem erin. De amateurhistoricus werkte in zijn leven aan maar liefst 166 publicaties. Het merendeel daarvan ging over de geschiedenis van zijn geliefde stadje aan de Nederrijn.