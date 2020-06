Boer praat voortaan over bloemetjes en bijtjes in plaats van koetjes en kalfjes

column irene van der aart De coronacri­sis is behoorlijk treurig als contact maken met publiek jouw kunstje is

25 juni Steeds meer mensen zijn aan het werk in het nieuwe normaal. Ook culturele instellingen mogen weer draaien met aangepaste capaciteit. In de praktijk blijkt dat het financieel niet haalbaar is om theater- en muziekoptredens te laten doorgaan in de 1,5 metersamenleving.