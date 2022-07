Mijn vader riep nooit: ‘Kijk een kievit’

Column Irene van der Aart Liefde overwint geen ziektes, anders zouden onze geliefden nog leven

Toen ik hoorde dat ook ik corona had, dacht ik: ‘Als Boer maar niet benauwd wordt’, en: ‘Als we maar geen extra druk veroorzaken op de zorg’. Daarna zei ik: ‘Nu we in quarantaine zitten, kunnen we mooi de koelkast schoonmaken’.

