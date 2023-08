De Nederlandse zomer was vast niet de prettigste met al die regen, maar Boer klaagt er weinig over: de gewassen doen het goed

Column Koeien met hoorns zijn niet altijd stieren

Zaterdag was het koeienverplaatsdag: er wachtte een sappiger weiland. Toen ik voor het eerst moest koeienvangen dacht ik: we roepen ‘Bertha’s!’ en ze lopen kwispelend de veekar in. Hoe anders bleek de realiteit. Ze renden hard weg toen ze ons zagen. Ontelbare keren draafden we met naobers achter melkkoeien aan .