De Zwitsers stonden onverwachts op het erf: niet voor de koeien, maar voor de gezelligheid

column De les van Italië: we begonnen nooit op de afgespro­ken tijd, omdat het publiek er nog niet was

Ik was met het Louis Swing Orchestra op tournee in Italië. We speelden op prachtige locaties in bergdorpjes. Boeiend bleek het verschil in tijdbeleving tussen ons en de Italianen. We begonnen nooit op de afgesproken tijd, omdat het publiek er nog niet was.