Gelukkig zijn Boer en ik geen aangeharkte types en hebben we geen smetvrees

Begin 2020 maakten we onze laatste verre reis en nu het weer kan, gaan we niet

Ik tik dit stukje op Blue Monday, terwijl het regent. Mijn mailbox stroomt vol met aanbiedingen: ‘Verzacht de januariblues met korting op alle kniebraces’. ‘Maak ‘deprimaandag’ draaglijk met een nieuwe outfit’. Er is geen bewijs voor dat de derde maandag in januari de somberste dag van het jaar is, maar toch, wat begon als PR-stunt, groeide uit tot een nieuwe marketinghype, net als Black Friday. De boodschap: koop je uit je winterdip. Of boek een reis.