Het meest opwindende onderweg tijdens een fietstocht zijn de bordjes met ‘U nadert een knooppunt’

column Eén uiltje is opgegeten door een broertje of zusje, zegt de uilenme­neer

7 juli Het is elke jaar weer spannend of vrijwilligers van de kerkuilenwerkgroep jonge uiltjes in onze nestkast aantreffen. We hadden goede hoop, omdat we af en toe een uil zien vliegen en 's nachts uilengesis horen. Ook is de trekker wit van de uilenpoep.