Hoe erg we ook schrikken van voedselprijzen: wij overschatten hoeveel geld we besteden aan voedsel

column Irene van der aart De glazenwas­sers gingen er goed voor zitten toen Boer de winterprog­no­se bracht

Donderdag kwamen de glazenwassers het erf oprijden. Ze stapten uit en vroegen Boer naar het weer: ,,Toen we hier in juni waren, zei je dat het een wisselvallige zomer ging worden, dat het eind augustus zou omslaan en we in de nazomer prima op de ladder konden staan vanwege warm en stabiel weer. De zomerprognose klopte, nu willen we graag de wintervoorspelling.’’