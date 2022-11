Hoe had mijn wereld eruit gezien als we niet drie keer waren afgebeld door het team van Matthijs?

Column Irene van der Aart In Valkenburg zaten we demonstra­tief elk uur in een ander café

Toen uitlekte dat ik nog steeds niet mag optreden, besloten Boer en ik te demonstreren in Valkenburg. Horecazaken openden vrijdag uit protest hun deuren. Mijn makkeschapenkoek is op. In kerken bespreken mensen een oud boek en zingen er liedjes over. Ik mag geen lezingen geven over mijn nieuwe boek.

18 januari