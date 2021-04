Ik ben eraan gewend dat Boers weerobsessie vanaf februari naar grote hoogten stijgt

Column De wereld is gepolari­seerd, daar kun je Trump de schuld niet van geven

10 november In 1986 studeerde ik Europese studies, met als keuzevak Amerikanistiek. Ik geloofde niet in de American Dream, maar was wel gecharmeerd van het recht op grote dromen. Het Hollandse 'doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg' sprak me minder aan.