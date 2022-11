Ik kan prima zonder alcohol en drugs hoef ik niet, maar reizen is een soort verslaving

column irene van der aart ‘Dus stem ik zoals gewoonlijk op een partij waar ik inhoude­lijk minder match mee heb. Mijn tweede keus’

Ik vul al weken stemwijzers in; er is keuze genoeg. De ene keer kies ik vanuit een eerste ingeving, de andere keer lees ik uitgebreide toelichtingen bij standpunten. Bij de derde poging stelde ik een filter in waarin splinterpartijen niet meegenomen werden. Een nieuw kabinet formeren binnen een jaar lijkt me nu al ingewikkeld genoeg.

15 maart