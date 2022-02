Ik was blij dat het doorging, al gingen tijdens de voorstelling de NL-Alerts af in de zaal

Het bleek een voorbode voor wat komen zou. Vanaf 12 maart 2020 stormde het afzeggingen en bleek alles overmacht. Het was een schok: in dertig jaar tijd zegde ik tot nu toe drie optredens af. Toen mijn ouders stierven en een collegavriend. Die trad zelfs op terwijl hij in de pauze stond over te geven van de chemo. Ziek, pijn, koorts: the show must go on. Sneeuw, storm, ijzel: nooit een reden om af te zeggen. Of het verstandig is weet ik niet.