Ik wens een gematigd 2023, wat temperatuur en gedrag betreft

Column Irene van der Aart Het voelt als mijn morele plicht om te verduurza­men

De boodschap is simpel: verduurzaming moet doorberekend worden in de voedselprijs, vliegtickets, in plastic zooi en de broek die we dragen. Gaat dat leuk worden? Nee. De oplossing is makkelijk: we steunen mensen die het niet kunnen betalen. De rest levert welvaart in, spaart voor één festival of gaat meer werken.

28 juni