In de goede oude tijd maakten we nog contracten, afzeggen kon alleen onder het kopje ‘overmacht’

column Irene van der Aart Ik ben eraan gewend dat Boers weerobses­sie vanaf februari naar grote hoogten stijgt

In januari werden we midden in de nacht opgeschrikt door een harde knal: onweer. Boer zat rechtop in bed en concludeerde: ,,In januari donder in het kale hout: het hele voorjaar nat en koud.’’

13 april