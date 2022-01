In Valkenburg zaten we demonstratief elk uur in een ander café. Het leek niet echt op een demonstratie. Mensen waren te druk met winkelen om ‘Boe’ te roepen. Overal stonden rijen mensen voor cafés en winkels. Het leek net een uitgedroogde troep hongerige wolven die jaren had moeten doen met één onderbroek.



Zondag in Aken moesten we ons laten testen voor we op café konden. Apps en ID-bewijzen werden grondig gecontroleerd. In Nederland liet ik eens per ongeluk mijn OV-chipkaart zien. Daar kom je in ons land ook mee binnen.