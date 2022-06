Kerkuilen stoppen met broeden als er krapte is op de muizenmarkt

Column Ik hoorde gestommel in de opnamestu­dio: ‘Sorry, ik was een tijd weg. De politie kwam controle­ren’

In dit onbarmhartige jaar, waarin de meeste optredens wegvielen, had ik één geluk: mijn uitgever vroeg of ik mijn nieuwe boek vóór Sinterklaas kon uitbrengen. Als ik niet had geschreven dit jaar, was het wel pijnlijk geworden allemaal; de meeste collega's zitten werkloos thuis.

27 oktober