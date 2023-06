Kraaien met snavels vol kersen lachten Boer hard uit

Column In het veen is een gezin op zoek naar de koekoek, vader in camouflage­out­fit met een verrekij­ker en een gids in de hand

Warme, droge dagen zorgden voor groeizaam weer: eindelijk kon op laaggelegen percelen mais gezaaid en gras gemaaid worden. Als Boer klaar is met boerentaken zegt hij: ,,Het is koekoekweer, we gaan hem zoeken.” Het is zinloos om voor te stellen iets anders te gaan doen: hij is in mei geobsedeerd door de koekoek. Daar moet je je als vrouw bij neerleggen.