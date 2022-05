Meerdere valkenkasten zijn leeg en de nesten klein: veel eieren zijn verdwenen

column Irene van der Aart Dit ga ik vaker doen: de blunder wordt mijn marketing­stra­te­gie

Sinds maart is het drama in evenementenland. Gelukkig werd mijn verlies aan optredens gecompenseerd met tijd. Ik schreef een boek, sprak het in als luisterboek en ging op alle media-aanvragen in.

26 januari