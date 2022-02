Met Valentijn kreeg ze een handgeschreven lofzang op haar schoonheid: ze was zijn muze

Column Irene van der Aart Ik was eraan toe om naar een Drents schaap te staren: de geest heeft rust nodig.

We vieren deze zomer vakantie in eigen land. Een paar dagen hier, dan weer daar. Kalm aan maar: het was een bewogen jaar. Het weer wijst ons de weg. Boer stort zich kort voor vertrek op lokale weersvoorspellingen om te zien welk deel van ons land zich het beste leent voor een tripje. Hij is als landbouwer uiteraard bovenmatig geïnteresseerd in het weer, dus dat laat ik aan hem over. Drie weken geleden zaten we net goed in Zuid- Limburg, toen hevig noodweer veel schade aanrichtte elders in het land. Boer zei nog: ‘Limburgse boeren zitten goed dit jaar’.

20 juli