Moeder zou niets begrijpen van de ophef over ‘de pil’: ‘Waarom moet iedereen 90 worden?’

We moesten na ons kerstdiner in het westen snel terug naar het oosten

Er is een kindeke geboren in de stal. De dag voor kerst legden Boer en ik het kalf op een bedje van zaagsel. Omdat het beestje niet bij zijn moeder dronk, molk Boer de koe met de hand en gaf ik het kalfje een fles. Het was dat ik een blauwe overall aan had, anders had men me makkelijk kunnen verwarren met Maria.

27 december