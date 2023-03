Niemand is tegen bos, maar helaas is de druk op de ruimte gigantisch

column Voor Boer was uitgemol­ken, kwam de landbouw­school helpen met koeiensche­ren

In de vrieskou overlegde ik met onze brandrode koeien of ze het nog leuk vonden buiten. Ik las in een vakblad dat tevreden koeien een zacht neuriënd geluid maken. Omdat ze niet neurieden, me zwijgend aangaapten en soms geen koeienkoek wilden hebben, maakte ik me zorgen. ,,Ze hebben vast buikpijn van de kou.”