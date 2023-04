Sommige boeren hadden afleiding genoeg met Pasen: een parkeerterrein veranderde in één modderbad

column Hoe had mijn wereld eruit gezien als we niet drie keer waren afgebeld door het team van Matthijs?

De rel rond Matthijs van Nieuwkerk roept een persoonlijke frustratie op. In 2012 stuurde ik mijn columns voor deze krant naar uitgeverijen. Atlas Contact zag er een boek in en zo lag De Boer op in oktober in de winkels.