We verplaatsen en recreëren ons weer te pletter op kermissen, festivals en zomercarnavals

column irene van der aart Vanwege verduurza­mings­ei­sen zaaien boeren steeds meer granen ter vervanging van krachtvoer

Ik zat afgelopen weken veel in de auto. Ik verheugde me op de radioweerman: hij werd met de dag opgewondener omdat het record zonuren in maart kon sneuvelen. Op vrijdag was het zover: ‘Het is officieel! Maart 2022 heeft nu al meer dan 208 zonuren: het record van maart 2014. Het record is verpulverd!’

29 maart