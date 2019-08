De gewoonte als bindmiddel van het bestaan

Column Straks krijgen we nog te horen dat ook de eeuwigheid ons niet meer kan bergen

13 augustus Als de vooruitgang in hetzelfde tempo voortsnelt zoals in de afgelopen halve eeuw, zijn we over vijftig jaar onszelf niet meer, zijn we iets anders, zijn we mogelijk zelfs de vanzelfsprekende en duurzame oplossing van het probleem dat ‘mens’ heet.