Zelfdenkend

De Nieuwe Tijd

30 juli De Nieuwe Tijd is aangebroken en daarom zijn steeds meer dingen te gek voor woorden. Het gaat om dingen die vroeger niet konden of mochten, maar nu mogen of moeten. Bijvoorbeeld het dragen van een spijkerboek vol scheuren en gaten, vooral rond of op de knie. Die scheuren en gaten zijn met opzet aangebracht. Anders gezegd: wat je vroeger weggooide omdat het kapot of afgedragen was, schaf je tegenwoordig kapot of afgedragen aan.