Klimaatpuzzel stuwt imago nucleaire energie, zelfs onder milieuorganisaties

Dat blijkt uit een enquete onder 13.500 mensen in onder meer de VS, Engeland, Frankrijk, Polen en Zuid-Korea. Zelfs onder leden van milieuorganisaties, die van oudsher toch vaak tegen kerncentrales protesteerden, bevinden zich in alle onderzochte landen inmiddels meer voor- dan tegenstanders van kernstroom.

Fukushima

Ondanks het kernongeluk in Fukushima in 2011, als gevolg van een zeebeving en een tsunami, is de bevolking van Japan geen uitzondering. Het Aziatische land telt 45 procent voorstanders tegen minder dan 30 procent tegenstanders van kernstroom. En in Duitsland, waar onlangs de laatste kerncentrales werden afgeschakeld, bestaan twee keer zoveel voor- als tegenstanders.

,,De brede steun in andere landen verbaast me niet’’, zegt Olguita Oudendijk, directeur van RePlanet Nederland en campagneleider van Kern voor Klimaat. ,,Steeds meer mensen begrijpen dat we vanwege klimaatverandering en een energiecrisis niet zonder kernenergie kunnen.’’ RePlanet is één van de vier initiatiefnemers van de steekproef.

Beleidsma­kers en investeer­ders hoeven niet bang te zijn voor de publieke opinie bij het nemen van noodzake­lij­ke beslissin­gen over ondersteu­ning van geavanceer­de kernener­gie Mark Lynas, Britse milieuactivist

Dankzij hun grote aandeel kernenergie hebben Frankrijk en Zweden al de schoonste energieopwekking van Europa. De bevolking in beide landen wil dat kernenergie de eerste keus is bij uitbreiding van het stroomnetwerk. En in Polen, dat lang heeft geleund op steenkool, is de groep voorstanders van nucleair tien keer zo groot als de tegenstanders.

Volledig scherm Klimaatminister Rob Jetten meent dat kernenergie belangrijk is om de Nederlandse stroomproductie fossielvrij te maken. © ANP / ANP

Voor Nederlandse bestuurders is het veranderende imago van kernenergie van belang. De regering-Rutte IV heeft als voornemen om twee nieuwe kerncentrales bij Borssele te laten bouwen. Aanvoer van stabiele CO2-vrije kernstroom is volgens minister Jetten (Klimaat) noodzakelijk naast de sterk op en neer gaande opwek uit wind- en zonneparken.

Ook in ons land overtreft het aantal voorstanders van kernenergie het aantal tegenstanders, zo blijkt uit diverse steekproeven sinds 2018. Een enquete van Ipsos in 2019 toonde dat 46 procent van de aanhang van GroenLinks positief staat tegenover de ontwikkeling van schone kernenergie, 28 procent was toen tegen. Onder alle Nederlanders waren de cijfers 51 procent (zeer) wenselijk en 14 procent (zeer) onwenselijk.

Geen zorgen

,,In elk land zien we dat een meerderheid kernenergie accepteert als bron van schone, CO2-vrije energie’’, concludeert de Britse milieuactivist Mark Lynas, en oprichter van RePlanet. ,,Beleidsmakers en investeerders hoeven niet bang te zijn voor de publieke opinie bij het nemen van dringend noodzakelijke beslissingen over de ondersteuning van geavanceerde kernenergie.’’

Volledig scherm Greenpeace Nederland richt haar vizier momenteel op 'andere problemen', zoals de stikstofcrisis en het aandeel daarin van onder meer banken. © Foto Ruud Voest

Greenpeace Nederland laat weten op dit moment geen campagne te voeren tegen kernenergie. ,,Andere problemen zijn belangrijker. Zoals Tata Steel, Schiphol en stikstof. En we zien die bouw van nieuwe kerncentrales niet gebeuren’’, stelt een woordvoerder.

Oudendijk roept milieuorganisaties op hun oude afkeur voor nucleaire energie te laten varen. ,,Het wordt tijd dat grote, geïnstitutionaliseerde organisaties als Greenpeace, Milieudefensie en het Wereld Natuur Fonds hun achterhaalde argumenten tegen kernenergie laten varen en gaan luisteren naar de stem van hun eigen achterban.’’

