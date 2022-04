Klimaatrapport: Het hoeft niet allemaal minder, maar het moet wel totaal anders

Het hoeft niet per se allemaal minder, maar als we de gevolgen van klimaatverandering beheersbaar willen houden, moet in een mensenleven wel veel anders. En het kan nog net. Dat is, kort samengevat, de boodschap van het IPCC-rapport dat vanmiddag uitkwam.

Wetenschappers van over de hele wereld hebben voor de zesde keer sinds 1990 op een rij gezet wat er aan nieuwe kennis is verworven over klimaatverandering. Deel een van dit zesde rapport verscheen in augustus en ging over de oorzaken, deel twee vorige maand ging over de gevolgen en nu is er deel drie over de te nemen maatregelen.

Overigens schrijven de wetenschappers die maatregelen niet voor, ze zetten mogelijkheden op een rij. Omdat dit soms dicht bij elkaar ligt, duurde het vaststellen van de samenvatting voor beleidsmakers dit jaar langer dan ooit: de presentatie van het rapport moest er zelfs een halve dag voor worden uitgesteld. Ontwikkelingslanden willen niet te beperkt worden in hun mogelijkheden tot economische ontwikkeling, vleesproducerende landen maakten bezwaar tegen een term als ‘plantaardig dieet’, maar het rapport zoals het er nu ligt is uiteindelijk wel aanvaard door bijna alle landen van de wereld.

1,1 graad warmer

Hoe staat die wereld ervoor? Het doel om de opwarming te beperken tot 1,5 graad ten opzichte van het pre-industriële niveau, zoals vastgesteld in Parijs in 2015, raakt uit zicht, stelt het IPCC. Het is gemiddeld al 1,1 graad warmer, als de mens niets doet loopt de opwarming eind deze eeuw op tot 5 graden. Met het huidige beleid kan de temperatuurtoename beperkt worden tot 3,2 graden, maar ook dat zou betekenen dat flinke delen van de wereld onleefbaar worden.

Om op de relatief veilige 1,5 graad te blijven moet de mondiale uitstoot rond 2030 bijna gehalveerd zijn en rond 2050 naar nul gaan. Daarna zouden nog grote hoeveelheden CO2 uit de atmosfeer moeten worden gehaald, door het planten van bomen en door technische oplossingen die nu vaak nog in de kinderschoenen staan.

Quote Het is niet voldoende om op zoek te gaan naar de goedkoop­ste manier om de uitstoot te verminde­ren, er is echt een systeemver­an­de­ring nodig Heleen de Coninck, klimaatonderzoeker

Intussen is in de jaren 2010-2019 de uitstoot van broeikasgassen meer toegenomen dan in welk decennium daarvoor ook, schrijft het IPCC. Dat wil niet zeggen dat al genomen klimaatmaatregelen geen effect hadden: de relatieve groei in emissies vlakte in de periode 2010-2019 wel af. Wereldwijd daalde de uitstoot per verdiende euro, de zogenoemde energie-intensiteit. In een aantal rijke industrielanden nam de uitstoot zelfs in absolute zin af. Maar de economie wereldwijd groeide zo hard dat de totale uitstoot ondanks al die maatregelen toch is toegenomen. Het rapport concludeert: het huidige klimaatbeleid is volstrekt onvoldoende. Om onder de 1,5 graad opwarming te blijven zal de mens, veel sneller dan nu gebeurt, moeten stoppen met het verbranden van kolen, olie en gas.

Verregaande transformatie nodig

Nodig is een verregaande transformatie van belangrijke economische sectoren. ,,Het is niet voldoende om, zoals nu gebeurt, op zoek te gaan naar de goedkoopste manier om de uitstoot te verminderen, er is echt een systeemverandering nodig”, zegt Heleen de Coninck, een van de vijf Nederlandse onderzoekers die aan het rapport hebben bijgedragen. Zij is hoogleraar aan de Technische Universiteit Eindhoven en aan de Radboud Universiteit Nijmegen. ,,We moeten ons anders gaan gedragen.”

Ze geeft transport als voorbeeld. ,,Het is niet genoeg om de 8 miljoen auto’s die nu in Nederland rijden te vervangen door 8 miljoen elektrische auto’s. De productie daarvan levert namelijk ook weer uitstoot op.” In plaats daarvan moet het automatisme om in de eigen auto te stappen verdwijnen. ,,Wat kunnen we lopen, fietsen, steppen, met de tram of met een deelauto doen? Hoe kunnen we onze goederen anders vervoeren? Dit heeft grote gevolgen voor hoe je je steden inricht, en in wat voor infrastructuur je investeert.”

Het is maar één voorbeeld, en het kan, mits regeringen radicale besluiten durven te nemen. ,,De helft van de huizen die in 2050 op de wereld staan, moet nog gebouwd worden”, zegt De Coninck. Ze ziet tal van goede voorbeelden in woonwijken over de hele wereld. ,,Maar we moeten voorkomen dat nieuwe steden die ontstaan toch weer autosteden worden.” Dat wil dus niet per se zeggen: minder reizen. Wel: anders reizen.

‘Niemand wil gekke Henkie zijn’

Het rapport wijst op het belang van innovatie, de haalbaarheid van maatregelen en gedragsaspecten. Onderzoek wijst uit dat mensen meer bereid zijn tot veranderen dan de overheid vaak denkt. ,,Beleidsmakers gaan ervan uit dat mensen vooral worden gedreven door geld, maar mensen willen best het goede doen, mits ze niet het gevoel hebben dat ze dat als enige doen”, zegt De Coninck. ,,Niemand wil gekke Henkie zijn.” En mag het wat makkelijker? ,,De overheid kan wel subsidieregelingen openstellen voor het verduurzamen van je huis, maar je moet van goede huize komen om alle formulieren te snappen.”

Sinds Rusland Oekraïne is binnengevallen gaan er ook stemmen op om maar even pas op de plaats te maken met de energietransitie. ,,Dat is een logische reflex, maar niet wetenschappelijk onderbouwd”, zegt ze. Er zijn nu grote zorgen over graanleveranties uit Oekraïne. ,,Maar het probleem is niet dat in de wereld onvoldoende vruchtbare landbouwgrond is. Het probleem is dat driekwart daarvan wordt gebruikt voor de productie van veevoer.”

Weg naar klimaatdoel volgens experts nog maar ‘een smal paadje’ Het belangrijkste wereldwijde klimaatdoel dreigt uit zicht te raken, tenzij landen ‘onmiddellijk in actie komen’ en meer ambitie tonen. Die boodschap staat centraal voor de Nederlandse klimaatexperts die meeschreven aan het nieuwste rapport van VN-klimaatpanel IPCC. ,,De weg naar het doel is een smal paadje geworden”, zegt PBL-onderzoeker Detlef van Vuuren. Klimaatonderzoeker Heleen de Coninck, hoogleraar aan de TU Eindhoven, wijst erop dat dit rapport voor het eerst ook ‘de mogelijkheden schetst om de ernstigste klimaatverandering nog te voorkomen’. Dan gaat het zowel om maatregelen die de politiek kan nemen als om gedragsverandering, innovatie en internationale samenwerking. Trend moet snel worden gekeerd In het Klimaatakkoord van Parijs spraken wereldleiders eind 2015 af dat de opwarming van de aarde bij voorkeur beperkt moet blijven tot onder de 1,5 graden Celsius ten opzichte van de tijd voor de industrialisatie. Gemiddeld is de temperatuur op aarde al 1,1 graad gestegen. De afgelopen jaren nam de uitstoot die daaraan ten grondslag ligt verder toe. Die trend moet snel worden gekeerd: rond 2030 zou de uitstoot bijna moeten halveren. Rond 2050 zou de uitstoot van CO2 en andere gassen die warmte vasthouden netto nul moeten zijn. Volgens de Nederlandse wetenschappers is het nog steeds mogelijk om de maatregelen die nodig zijn om het tij te keren ‘te versnellen en te versterken’. Ze komen tot de conclusie dat een ‘verregaande transformatie’ nodig is van diverse sectoren, van de energieopwekking en de industrie tot het transport en de landbouw. De toezeggingen die landen tot nog toe hebben gedaan, zijn ‘volstrekt onvoldoende'. Er moet minder voedsel worden verspild Hoogleraar Gert-Jan Nabuurs van Wageningen University & Research droeg bij aan het hoofdstuk over landbouw, bosbouw en landgebruik. Hij benadrukt dat in die sectoren ongeveer 15 procent van de oplossing te vinden is. Bossen en veenlandschappen moeten bijvoorbeeld beter worden beschermd, de uitstoot van methaan en lachgas moet omlaag en er moet minder voedsel worden verspild. Door te bouwen met hout kan ook CO2-uitstoot worden vermeden. In hout is immers CO2 opgeslagen. Ook Linda Steg van de Rijksuniversiteit Groningen en Kornelis Blok van de TU Delft schreven mee aan het IPCC-rapport, dat het sluitstuk vormt van een drieluik dat de stand van de klimaatwetenschap beschrijft.

Klimaatactie kan niet wachten

Bedrijven moeten ‘vergroenen of verdwijnen’ en de politiek moet veel harder ingrijpen om opwarming van de aarde tegen te gaan, zeggen milieuorganisaties in een reactie. Ze zien daarin opnieuw een bevestiging van hun overtuiging dat meer klimaatactie nodig is om de planeet leefbaar te houden.

,,We zitten midden in de kritieke jaren, want als we de klimaatdoelen binnen bereik willen houden moet de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen in 2030 zijn gehalveerd”, verwijst Greenpeace naar een van de belangrijkste conclusies. Volgens de organisatie laat het IPCC zien dat de oplossingen voorhanden zijn. Op de volgende klimaattop, die in november in Egypte wordt gehouden, zullen landen ‘moeten reageren op deze IPCC-bevindingen en het grote gebrek aan actie', klinkt het. ,,De tijd van fossiele brandstoffen is voorbij”, voegt directeur Andy Palmen eraan toe.

Ambitieus klimaatplan

,,De klimaatwetenschap is glashelder: er moet ontzettend veel gebeuren”, reageert Milieudefensie. Het rapport ‘bevestigt opnieuw de verantwoordelijkheid van zowel de politiek als het bedrijfsleven’. Milieudefensie probeert al langer dertig grote bedrijven die veel broeikasgassen uitstoten te bewegen tot grotere klimaatambities. De organisatie won in 2019 een rechtszaak hierover tegen Shell. Met de uitspraak van de Haagse rechtbank in de hand hebben directeur Donald Pols en zijn medewerkers vervolgens 29 andere grote bedrijven verzocht voor 15 april met een ‘ambitieus klimaatplan’ te komen. Daaronder zijn bijvoorbeeld ING, Schiphol, Ahold en Unilever.

De politiek zou volgens Milieudefensie ook een ‘klimaatplicht’ voor bedrijven moeten invoeren. Overheidsgeld zou vooral moeten gaan naar het isoleren van huizen, meer openbaar vervoer en steun voor verduurzaming aan mensen met lagere inkomens.

Meer honger, ziekte en economische instorting

Ook zorgmedewerkers, verenigd in de groep Zorg voor Klimaat, roepen de overheid op naar het IPCC te luisteren. Huisarts Jorieke van der Stelt zegt namens de medici dat het IPCC-rapport een belangrijke richtlijn is voor leiders om ‘gezondheid en sociale rechtvaardigheid voorop te stellen’. Ze noemt het ‘de hoogste tijd om onze voetafdruk radicaal te verminderen en ecosystemen te herstellen.’

Oxfam International beaamt dat we niet alleen ‘het gaspedaal moeten loslaten, maar ook hard op de rem moeten trappen'. Gebeurt dat niet, dan zal de mensheid te maken krijgen met ‘meer honger, ziekte, economische instorting, massamigratie en ondraaglijke hitte’, somt Oxfam de gevaren op.

