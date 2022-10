Klimaattop VN wordt gesponsord door Coca-Cola, de ‘grootste vervuiler ter wereld’

De klimaatconferentie, die van 6 tot 18 november in de Egyptische kustplaats Sharm-el-Sheikh wordt gehouden, is ‘s werelds belangrijkste forum voor regeringen, bedrijven en milieuorganisaties om de klimaatcrisis aan te pakken.

Break free from plastic, een wereldwijde alliantie van organisaties, noemt de sponsoring door Coca-Cola ‘greenwashing’, een stempel dat wordt gedrukt op bedrijven die zich groener en duurzamer voordoen dan ze in werkelijkheid zijn.

,,Vier jaar lang hebben we in onze jaarlijkse merkcontroles vastgesteld dat Coca-Cola ‘s werelds grootste plasticvervuiler is”, zegt Emma Priestland, coördinator van Break free from plastic. ,,Het is verbazingwekkend dat een bedrijf dat zo verbonden is met de fossiele brandstofindustrie zo’n belangrijke klimaatbijeenkomst mag sponsoren.”

Milieuactivisten noemden de samenwerking waanzin. Een petitie, gestart door een afgevaardigde op de vorige klimaatconferentie (COP26) in Glasgow, roept op de sponsoring van de conferentie door bedrijven te stoppen, te beginnen met de verwijdering van Coca-Cola.

Verbijsterend

John Hocevar, campagneleider oceanen bij Greenpeace USA, vindt het ‘verbijsterend’ dat Coca-Cola de conferentie zal sponsoren. Hij merkt op dat het bedrijf jaarlijks 120 miljard wegwerpflessen produceert en 99 procent van het plastic gemaakt wordt van fossiele brandstoffen. ,,Hierdoor verergert zowel de plastic- als de klimaatcrisis’’, zegt Hocevar. ,,Coca-Cola heeft zelfs nog niet erkend dat dit een probleem is of uitgelegd hoe ze hun klimaatdoelstellingen zullen halen zonder een einde te maken aan hun plasticvervuiling.’’

De samenwerkingsovereenkomst met Coca-Cola werd ondertekend door de Egyptische regering. Tijdens de ceremonie op het ministerie van Buitenlandse Zaken in Caïro zei Ahmed Rady, vicevoorzitter van Coca-Cola in Noord-Afrika: ,,Coca-Cola is ervan overtuigd dat samenwerking door middel van betekenisvolle partnerschappen gezamenlijke kansen zal creëren voor gemeenschappen en mensen over de hele wereld en in Egypte.”

Steentje bijdragen

Coca-Cola zegt waardering te hebben voor de inspanningen om afval uit de oceaan te bannen en het bewustzijn te vergroten. ,,We zijn bereid om ons steentje bij te dragen en hebben ambitieuze doelen gesteld voor ons bedrijf, te beginnen met het helpen verzamelen en recyclen van een flesje of blikje voor elke fles die we verkopen - ongeacht waar het vandaan komt - tegen 2030.’’

In 2020 heeft het bedrijf een gezamenlijke verklaring ondertekend waarin het er bij de lidstaten van de Verenigde Naties op aandringt een wereldwijd verdrag aan te nemen om het plastic afvalprobleem aan te pakken en de koolstofuitstoot drastisch te verminderen.

De Amerikaanse Greenpeace-campagneleider Hocevar is daar cynisch over. ,,Het verminderen van de plasticproductie en het beëindigen van plastic voor eenmalig gebruik is in lijn met het doel om de opwarming van de aarde onder de 1,5 graden te houden. Als Coca-Cola écht de plastic- en klimaatcrisis wil oplossen, moet het zijn plastickraan dichtdraaien.’’