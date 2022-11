Meer dan 400 klimaatactivisten aangehouden voor actie op Schiphol

Nieuw rapport Twee derde van de wilde dierenpopu­la­ties is verdwenen: ‘Dubbele noodsitua­tie’

Het is al langer bekend dat het niet goed gaat met de wilde dieren op aarde, en cijfers uit het Living Planet Report van het Wereld Natuurfonds (WNF) bevestigen het weer. Sinds 1970 zijn populaties wilde dieren gemiddeld met 69 procent afgenomen. ,,We kunnen het tij nog keren, maar daarvoor is het wel alle hens aan dek.”

13 oktober