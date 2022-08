Nu ook kwetsbare diersoorten in problemen door droogte: ‘Vraag is of ze er volgend jaar nog zijn’

Brabant investeert in kernener­gie uit gesmolten zout, maar hoe veilig is het? ‘Kans op Tsjernobyl is kleiner’

DEN BOSCH - Brabant steekt 850.000 euro in een toekomst met nucleaire energie. Hoe veilig zijn die nieuwe kernreactoren waar de provincie op inzet? En wanneer kunnen we zulke centrales in bedrijf zien? En waar? Vijf vragen en antwoorden.

19 maart