Onverwacht succes voor Biden: dwarse senator toch akkoord met klimaatbeleid

In Washington wordt gesproken van een doorbraak. The New York Times heeft het over ‘misschien wel het grootste succes dat Biden in zijn eerste ambtstermijn zal behalen’ en ‘het meest ambitieuze Amerikaanse klimaatbeleid ooit’. Het zou leiden tot 40 procent minder CO2-uitstoot in 2030. Dat is in lijn met de klimaatdoelen van Parijs, maar minder dan de 50 procent die Biden wilde en ook minder dan de inmiddels aangescherpte doelen van de Europese Unie: die mikt op 55 procent reductie.

Het wetsvoorstel voorziet in miljarden dollars aan fiscale maatregelen om de komende tien jaar allerlei vormen van duurzame energie te stimuleren. Zo komt er 30 miljard dollar beschikbaar voor bedrijven die zonnepanelen, windturbines en batterijen bouwen. Ook gaat er geld naar het openhouden van kerncentrales, en naar het afvangen en opslaan van CO2-uitstoot. Elektrisch rijden en het installeren van warmtepompen worden fiscaal gestimuleerd. 60 miljard dollar gaat naar het opvangen van de gevolgen van klimaatverandering en milieuvervuiling in de armste gemeenschappen.

,,Dit zal de grootste pro-klimaatwetgeving zijn die ooit door het Congres is aangenomen”, zei senator Chuck Schumer, de leider van de Democratische meerderheid in de Senaat. ,,Dit is de actie waar het Amerikaanse volk op heeft gewacht”, zei president Biden.

Doorslaggevend

De Democraten proberen al maanden het pakket aangenomen te krijgen, maar behalve de Republikeinen lag ook een van hun eigen senatoren dwars. Senator Joe Manchin is een Democraat uit West Virginia die nauwe banden onderhoudt met de kolenindustrie, waarin hijzelf ook miljoenen verdiende. Omdat de verhouding in de Senaat precies 50-50 is, waarbij de stem van vicepresident Kamela Harris dan doorslaggevend wordt, konden de Democraten zonder zijn steun geen kant op.

De ommekeer kwam nadat Manchin aangaf dat hij een beperkter pakket zou steunen. De Inflation Reduction Act, zoals het wetsvoorstel heet, omvat volgens hem nu ‘realistisch energie- en klimaatbeleid’. ,,Het investeert in de technologieën die nodig zijn voor alle soorten brandstof.” Zo wordt er ook geïnvesteerd in een gaspijpleiding in Virginia, inderdaad: Manchins thuisstaat.

Stijgende prijzen

Behalve klimaatbeleid omvat het voorstel het verhogen van belastingen voor grootverdieners, het verlagen van prijzen van medicijnen en het verminderen van de staatsschuld en tal van andere economische maatregelen. Het is geen toeval dat de Democraten de 725 pagina’s tellende maatregel ‘The Inflation Reduction Act of 2022' noemden: het accent ligt op bepalingen die bedoeld zijn om Amerikanen te helpen de stijgende prijzen het hoofd te bieden. Uit opiniepeilingen blijkt dat de inflatie de grootste zorg van de kiezers is.

De Senaat zal volgende week over het voorstel stemmen, maar dat zou nu volgens Schumer en Manchin geen probleem meer moeten zijn. Daarmee zouden de Democraten en president Biden een onverwachte overwinning behalen in de aanloop naar de congresverkiezingen in november.

