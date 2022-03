Waarom het lastig is gas uit andere landen dan Rusland te importeren

De Amerikanen en Britten lopen voorop in de sanctiestrijd. Zij hebben inmiddels een importverbod ingesteld voor Russische olie. Europa is minder ferm. Logisch want onze afhankelijkheid van Russische energie is veel groter. Nederland is bijvoorbeeld al voor 15 procent van zijn gasinvoer afhankelijk van Rusland. Voor heel de EU gaat het om meer dan 40 procent.